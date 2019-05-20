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Mersin'de el yazması tarihi kitap ve yazıt ele geçirildi

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 20.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada el yazması 2 tarihi kitap ile 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ele geçirdi.

Mersin'de el yazması tarihi kitap ve yazıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonrası İ.İ. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada el yazması tarihi 2 kitap ve 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ile yaklaşık 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan, kapkaç, hırsızlık gibi suçlara yönelik yapılan çalışmalarda da, 9 kişi çalıntı 4 motosiklet ve cep telefonuyla yakalandı.

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Tece Deniz Mahallesi’nde bir kafede oturan bir kişiden şüphelenen ekipler, kimlik sorarak, inceleme yaptı. İ.C. adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın GBT sorgulamasında gerçek isminin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin sahte kimlik kullandığını, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu, ayrıca çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyadan aranması olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

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M.A. isimli bir şahsın evine de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli markalarda ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ele geçirirdi. M.C. isimli şüpheli şahsın üzerinde de arama yapan ekipler, şahıs ile çeşitli kurum, kuruluş ve partilere ait değişik isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirdi. (İHA)

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