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Mersin'de 'Hanım Ağa' operasyonu!

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Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinden çıkan, üzerinde resminin bulunduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket, dikkat çekti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

'HANIM AĞA' DA YAKALANDI

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, başka kişilere imzalatılmış 7 dolu senet ve içerisinde alacaklıların çetelesinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinde ele geçirilen, üzerinde resminin olduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin hanım ağa tefeci operasyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mersinde ki suruçlu tefecilerden mi bu abla
hanim aga iceri alalim seni bi inceliyelim bakalim ağlarını
su testisi su yolunda kırılır.
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