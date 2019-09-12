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Mersin'de veli ilkokul müdürünün odasını bastı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 12.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

Mersin'de bir okulda birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfı değiştirilmediği iddiasıyla okul müdürünün kapısını kırarak, odasını basan veli, korku dolu anlar yaşattı. Okulun giriş kapısını da tekmeleyip, yumruklayan veli, çocuğunu sınıftan alıp, müdürünü tehdit ederek okuldan ayrıldı. Okul müdürü de polis çağırarak, veliden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Müfide İlhan İlkokulunda meydana geldi. K.K. isimli bir veli, birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfının değiştirilmediğini iddia ederek, okula geldi. Sinirli bir şekilde önce okulun giriş kapısını tekmeleyip, yumruklayan, ardından okul müdürünün kapısına tekme atıp, kırdıktan sonra içeri giren veli, korku dolu anlar yaşattı. Okulda bulunan görevliler ve öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürüne fiziksel bir şiddet uygulayamayan veli, sözlü olarak tehdit ettikten sonra çocuğunu okuldan alarak, evine gitti. Olayın ardından okula polis çağıran müdür Halil Sarı ise veliden şikayetçi oldu.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN HİÇBİR KUSURU DAHİL YOKTUR"

Olayın ardından kent merkezinde görev yapan okul müdürleri ile sendika başkanları, okulda müdür Sarı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundular. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, bugün üzücü bir olaydan dolayı Müfide İlhan İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini söyledi. Bir velinin okula gelerek müdürün kapısını kırıp, müdürü tehdit ettiğini söyleyen Ercan, "Gerekçeye baktığınız zamanda okul müdürümüzün hiçbir kusuru dahil yoktur. Veli çocuğunu yazdırmıştır, sınıflar belirlenmiş, sınıflar belli olduktan sonra da araya farklı kişileri devreye sokarak, okula da gelerek sürekli çocuğunun sınıf değişikliğini talep etmiş ancak okul müdürümüz de doğal olarak okul açıldıktan sonra sınıf değişikliği yapmanın sakıncalı olduğunu söylemiştir. Okul müdürümüz bu noktada bunun mümkün olmadığını, öğretmenin yeterli olduğunu söylemesine rağmen veli bundan dolayı okul müdürüne karşı kinlenmiş, dün de çocuğu bahçede oynarken düşmüş çenesinde küçük bir sıyrık oluşmuş, okul idaresi de veliyi okula davet etmiş, veli onu da bahane ederek okul müdürünü burada tehdit etmiş, okul müdürümüzün kapısını kırmıştır" diye konuştu.

"VELİNİN YAPTIĞI KESİNLİKLE YANINA KALMAMALIDIR"

Okul müdürleri ve öğretmenlerin yalnız olmadığını vurgulayan Ercan, "Herkesin elini, kolunu sallayarak okullara gelip idarecilerimizi, öğretmenlerimizi tehdit etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yetkililerin de bu olayla ilgili sadece açıklama yapıp, bu olayları kınamalarıyla da yetinmemeleri gerekir. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Halis Sarı yalnız değildir. Bu şekilde şiddete maruz kalan bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Halil hocam kendisine yapılan saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunmuştur. Velinin yaptığı kesinlikle yanına kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Okulda görevli olan ve olayı yaşayan Nesrin Kızilin ise velinin aniden okula geldiğini belirterek, "Önce kapıyı tekmeledi ardından içeri girdi. Daha sonra müdürümüze bağırıp, çağırdı. 'Daha sana göstereceğim, dur sıra sana da gelecek' diyerek, üstüne yürüdü. Hepimiz engel olmaya çalıştık ama hiç kimse bir şey yapamadı çünkü çok sinirliydi. Sonra çıkıp, gitti sınıftan çocuğunu aldı. Orada yine öğretmene de bağırdı. Çocuğuyla birlikte bağırarak okuldan ayrıldı" dedi.

"ONLAR NASIL İSTEKTE BULUNUYORLARSA, BİZİM DE İSTEKLERİMİZ VAR"

Okul öğretmenlerinden Tuğba Nişan da bu şiddet olayını kınadıklarını vurgulayarak, "Geçen sene ben de üzücü bir olay yaşamıştım. Velilerimiz çok büyük olaylar, sorunlar çıkarmıştı. Biz de öğretmenler olarak onlar geldiklerinde istedikleri öğretmenleri tabiri caizse kriterlerini maddeler halinde istiyorlar. Şöyle öğretmen istiyoruz, bu özellikleri olan öğretmen istiyoruz diye bizlere bildiriyorlar. Biz de edepli, ahlaklı, okula, idareye, öğretmene değer veren, saygı gösteren veliler istiyoruz. Onlar nasıl istekte bulunuyorlarsa, bizim de isteklerimiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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