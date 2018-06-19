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Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü

FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:07 | Son Güncelleme

Mersin İdmanyurdu, Polonyalı oyuncu Marcin Robak ile arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşürüldü.

Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkan Vekili Duran Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlarının 3. Lig'e düştüğünü anımsattı.

Kulübün zor günler geçirdiğini aktaran Birinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendilerine bir alt lige düşme cezasının iletildiğini belirterek, "FIFA Disiplin Kurulunun aldığı karar gereği Polonyalı oyuncu Robak ile aramızda yaşanan ihtilaf nedeniyle kulübümüze bir alt lige düşme cezası verildi. Zaten 3. Lig'e düşmüştük. Şimdi de Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldük." dedi.

Birinci, bekledikleri bir son olduğunu, kararın ardından üzüntülerinin katlandığını vurguladı.

Bir oyuncu nedeniyle kulübün çok büyük zararlar gördüğünü anlatan Birinci, şunları kaydetti:

"Sezonun açılmasına yakın böyle bir kararı bekliyorduk. Yapacak bir şey yok. Ortada bir cenaze var. 30 Haziran'da genel kurula gidiyoruz. Ancak yine aday yok. İçelspor ile bir ittifak durumumuz var. İçelspor ile BAL Ligi'nde en azından 1 yıl kazanırız diye düşünüyoruz. BAL Ligi'ne düşmüş olsak da takımımıza sevgimiz azalmıyor. Zaten biz de kulüp kapanmasın diye elimizi taşın altına koyduk. Her şey 30 Haziran'da gerçekleştirilecek genel kurulda belli olacak."

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mersin idmanyurdu Marcin Robak Bölgesel Amatör Lig

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