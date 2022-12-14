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Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon

14.12.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, sosyal medyadan "kripto para yatırımı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, günlük kiralık evler ile apart otellerin odalarında kurdukları paneller aracılığıyla "fishing" (oltalama) linkleri oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini "kripto para borsası yatırım uzmanı" olarak tanıtan şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden "en düşük para yatırımı 5 bin lira" vaadiyle paylaşım yaptıkları, link gönderdikleri çok sayıda kişinin banka kartları ve hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kimlik bilgileri ve GSM hatları üzerinde oynama yaparak kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka kartları ve IBAN hesabı oluşturdukları, bu bilgiler sayesinde "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarını işledikleri saptandı.

39 VATANDAŞI DOLANDIRMIŞLAR

Mersin, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, Malatya, Bursa ve Van'da yaşayan 39 vatandaşı yaklaşık 720 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 88 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki baskınlarda zanlılardan bazıları gözaltına alındı.

Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Mersin

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