Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mersin Jandarma Komutanlığınca, Tarsus ilçesi ile Adana ve Yozgat'ta nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan O.A, M.Ö, G.T, B.Ç, Ç.K, F.K, E.O, A.Ö, A.S, E.Ö.İ, A.B. ve İ.A'nın jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden E.O. ve İ.A, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyon

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana ve Yozgat'ta nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik başlatılan çalışmada, şüphelilerin, herhangi bir işte çalışmayan, düzenli bir geliri bulunmayan, düşük ücretli bir işte çalışıp, yüksek miktarda kredi talebinde bulunan vatandaşlara, belli ücret karşılığında kredi çektirdikleri ve kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi çekip, hem bankaları hem de vatandaşları dolandırdıkları belirlenmişti.

Ekiplerin, 14 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılar O.A, M.Ö, G.T, B.Ç, Ç.K, F.K, E.O, A.Ö, A.S, E.Ö.İ, A.B. ve İ.A. yakalanmıştı. Adreslerde, kredi kullandırılacakların da aralarında bulunduğu farklı kişilere ait çok sayıda kredi ve banka kartı, pos cihazı ile dijital materyal ele geçirilmişti.

