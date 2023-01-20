Mersin Şehir Hastanesinde 6 yılda 12 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışının üzerinden geçen 6 yılda 12 milyondan fazla poliklinik hizmeti sundu.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan hastane, Doğu Akdeniz'in önde gelen sağlık kuruluşları arasında bulunuyor.

Hem Mersin hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlara umut olan hastane, 6 yıldır şifa dağıtmaya devam ediyor.

Teknolojik ve fiziki altyapısı sayesinde açılışından bu yana 12 milyon 607 bin 80 poliklinik hizmeti verilen sağlık merkezinde, 3 milyon 741 bin 975 kişiye acil servis desteği sunuldu.

Hastanede 62 bin 770 bebek dünyaya gözlerini açtı, 470 bin 350 de cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

"HAVA AMBULANSIYLA NAKLEDİLENLERE DE SAĞLIK HİZMETİ"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, AA muhabirine, hastanenin 6 yılda bölgedeki en önemli sağlık kuruluşlarından biri haline geldiğini söyledi.

Hastaların memnuniyet oranının yüksek olduğunu dile getiren Aydınlı, "Hastanemizin kentteki ve çevre illerdeki yeri farklı. Akdeniz Bölgesi'ne hizmet veren hastaneyiz. Karaman, Antalya Alanya, Osmaniye, Hatay İskenderun ve sınırdan çok ciddi bir hasta sirkülasyonu var. Binamızın üzerinde helikopter pistimiz olduğu için hava ambulansıyla nakledilen hastalara da sağlık hizmeti verebiliyoruz." dedi.

Aydınlı, açılışında ünite olarak hizmet veren bazı birimlerin ihtiyaç nedeniyle bünyesinde yoğun bakım servisi de olan merkez haline getirildiğini aktardı.

YATAK KAPASİTESİ 1400'E ÇIKARILIYOR

Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazır olduklarını vurgulayan Aydınlı, şöyle devam etti:

"Hastanemizin teknolojik altyapısı, yatak kapasitesini arttırabilme özelliğini sağlıyor. Her türlü olağanüstü koşulda mevcut yatak kapasitemizi iki katına kadar arttırabiliyoruz. Sağlık hizmeti sunumunda istediğimiz kadar esneyebiliyoruz. Bu genişleyebilme kapasitesi diğer hastanelerimizde mevcut değil. O nedenle istediğimiz kulvarda, dilediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Bunun pozitif yansımalarını da görüyoruz. Yatak kapasitemiz açıldığında 1294'tü. İlerleyen süreçlerde geçici tescille 1380'lere kadar çıktık. Şu anda kalıcı tescile döndük, 1344'üz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 1400 yatağa doğru gideceğiz. Çünkü servis yatak kapasitemizde artış yapmamız gerekiyor."

Aydınlı, hastanenin öne çıkan hizmetlerine değinerek, "Tıbbi onkolojide 'akıllı immünoterapi' yapıyoruz. Bunu yapmak istediğimizde genetik testler üzerinden doğrulamak gerekiyor. Altyapımız ve dış anlaşmalarımız bunun gerçekleşebilmesini sağlıyor. Radyasyon onkolojisinde 2 tane Lineer Akseleratör (LINAC Radyoterapi Cihazı) mevcut. Bu LINAC cihazları Avrupa standartlarında. Pek çok kulvarda önde olmaya çalışıyoruz. Bunu da hekim kadrolarımızla sağlıyoruz. Özellikli cerrahileri de hastanemizde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

EĞİTİM KLİNİKLERİNDE YENİ UZMAN HEKİMLER YETİŞİYOR

Aydınlı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde eğitim ve araştırma alanında çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"20'nin üzerinde akademisyen arkadaşımız var. Şu anda 4. eğitim kliniğimiz de kuruldu. Diğer 3 eğitim kliniğimizin de asistanları var. Farklı branşlarda yeni nesil uzman hekim yetiştirmeye çalışıyoruz. Açtığımız kadroların hiçbiri boş kalmıyor. Burada eğitim almak istiyorlar. Artık tercih ediliyoruz. Bu, alanı beğenmekten kaynaklanıyor. Nerede sağlık hizmeti aldığını sorgulayan hasta kadar nerede eğitim aldığını sorgulayan bir nesil de var. Artan nüfusu karşılayabilecek hekim ihtiyacını sağlayabilmek için hem hizmet veren hem de hizmeti sunabilecek hekim yetiştiren bir eğitim hastanesiyiz. İkisini aynı kulvarda yürütmeye çalışıyoruz."

