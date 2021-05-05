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Mersin Ticaret Borsası

05.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,90 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MakarnaKg4,505,93İrmikKg4,754,75GreyfurtKg1,751,75LimonKg3,853,90PortakalKg4,504,50

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