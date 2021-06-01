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Mersin Ticaret Borsası

01.06.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greyfurtun kilogramı 1,30 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurt kilogramı 1,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday unu Kg3,964,39Arpa (Paketli)Kg4,914,91MakarnaKg4,445,01ŞehriyeKg4,445,01GreyfurtKg1,301,30

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