YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

02.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnanın kilogramı en yüksek 4,91 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 4,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MakarnaKg4,444,91ŞehriyeKg4,904,91Bulgur (paketli)Kg2,965,80İrmik (paketli)Kg4,754,75Pirinç (paketli)Kg4,7510,65

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandıMersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.