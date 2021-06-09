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Mersin Ticaret Borsası

09.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnanın kilogramı en yüksek 6,13 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 6,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MakarnaKg4,446,13İrmik (paketli)Kg4,454,75ŞehriyeKg4,636,13Bulgur (paketli)Kg2,965,82Pirinç (paketli)Kg3,7010,55

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