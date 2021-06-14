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Mersin Ticaret Borsası

14.06.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg3,005,00GreyfurtKg3,004,80KabakKg1,503,48Bulgur (paketli)Kg2,967,65Pirinç (paketli)Kg3,7510,83

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