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Mersin Ticaret Borsası

23.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greyfurtun kilogramı 3 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday kırığıKg1,202,30MakarnaKg2,9724,23İrmikKg3,294,17KayısıKg9,209,20GreyfurtKg3,003,00

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