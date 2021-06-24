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Mersin Ticaret Borsası

24.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,60 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday kepeğiKg2,362,36Pirinç (İthal)Kg5,505,50MakarnaKg2,9510,80ŞehriyeKg4,804,80Paketli bulgurKg3,024,60

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