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Mersin Ticaret Borsası

04.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg4,604,60Nohut (Kırık)Kg5,005,00Yeşil MercimekKg8,009,00Fasulye (Natürel)Kg7,807,80Buğday (Natürel)Kg3,013,01

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