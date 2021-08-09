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Mersin Ticaret Borsası

09.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yeşil mercimekKg5,509,40Buğday (aşurelik)Kg3,634,40Bulgur (paketli)Kg2,974,50Pirinç (paketli)Kg4,6011,80Bakla (kuru)Kg6,156,15

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