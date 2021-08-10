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Mersin Ticaret Borsası

10.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgurun kilogramı 3,85 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 3,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (Makarnalık)Kg2,652,65Pirinç (Paketli)Kg3,5014,90Bulgur Kg3,853,85MakarnaKg3,0025,10İrmik Kg3,955,50

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