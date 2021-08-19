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Mersin Ticaret Borsası

19.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 3,85 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 3,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (Aşurelik) Kg3,633,85Pirinç (Paketli) Kg2,909,14MakarnaKg4,764,76Bulgur (Paketli)Kg2,844,68

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