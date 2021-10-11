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Mersin Ticaret Borsası

11.10.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,953,75MandalinaKg2,002,00Nohut (paketli)Kg7,5017,50Fasulye (paketli)Kg9,4515,06BörülceKg15,0015,96

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