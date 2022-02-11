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Mersin Ticaret Borsası

11.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 7 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Bulgur (paketli)Kg7,167,63MakarnaKg4,7118,42GreyfurtKg2,746,93MandalinaKg3,2012,00LimonKg5,06​​​​​​​7,00

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