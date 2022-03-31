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Mersin Ticaret Borsası

31.03.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında buğday ununun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday unu Kg8,5010,00Bulgur (paketli) Kg4,69​​​​​​​15,74MakarnaKg6,0634,70ŞehriyeKg10,3615,61Yeşil mercimek (paketli) Kg18,09​​​​​​​18,09

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