YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

07.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 12,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık) Kg7,977,97Bulgur (paketli) Kg11,1014,49MakarnaKg10,0325,31LimonKg12,2712,27İrmik (paketli)Kg17,7017,79

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
İstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldıİstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldı
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
limon Mersin borsa fiyat ürün

Mersin Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:12
Öğle
12:44
İkindi
16:18
Akşam
19:06
Yatsı
20:23
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.