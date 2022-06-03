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Mersin Toyota Plaza Boranlar'a "Toyota Ichiban" ödülü

03.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Matt Harrison: - "Müşteri beklentilerini aşma, unutulmaz bir müşteri deneyimi yaşatma ve değişen pazar koşullarına işinizi hızla adapte etme konusunda rol model oldunuz"

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın Mersin yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Boranlar, satış performansı ve müşteri deneyiminin yanı sıra dijitalleşme alanında da sunduklarıyla "Toyota Ichiban" ödülünü almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Toyota her yıl düzenlediği Ichiban Ödüllerinin kazananlarını özel bir etkinlikte açıkladı. Avrupa Toyota Bayi ağından 2 bin 500'ün üzerinde katılımcının yarıştığı ödüllerde, yetkili satıcılar "Şehrin En İyi Bayisi" olma hedefiyle farklı yaklaşımlar sergileyerek öne çıkmaya çalıştı.

Bu yıl 32 Avrupa ülkesinden 47 bayi bu ödülü almaya hak kazandı. Avrupa'daki en başarılı bayiler, sadece satış performansı ve müşteri deneyimi üzerinden değil, aynı zamanda bunun da ötesine geçerek farklı kritlerde başarı göstererek bu ödülü kazandı. Kriterler arasında sürdürülebilirlik, mobilite hizmetleri ve topluma katkı gibi başlıklar da dikkate alındı.

Türkiye'de ise Toyota'nın Mersin yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Boranlar, Ichiban ödülüne layık görüldü. Ödülü, Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matt Harrison'dan Toyota Plaza Boranlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akyurt aldı. Bununla birlikte ödül alan 47 bayiden sadece altısı, "Going Beyond Ödülü" ile özel alanlarda ortaya koyduğu başarılarla onurlandırıldı. Toyota Plaza Boranlar da dijitalleşme alanında Going Beyond Ödülü'nü alarak Avrupa'daki başarısını ortaya koydu.

- "Değişen pazar koşullarına işinizi hızla adapte etme konusunda rol model oldunuz"

Ichiban ödülleri organizasyonu, G7 zirvesinin de düzenlendiği Alman Alpleri'ndeki özel bir kale olan Schloss Elmau'da kutlandı. Kazanan yetkili satıcılara, ödülleri burada takdim edildi ve katılımcılar yöneticilerle konuşma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matt Harrison tüm bayileri olağanüstü başarılarından dolayı takdir ettiğini belirterek, "Sizler en iyinin de iyisisiniz. Müşteri beklentilerini aşma, unutulmaz bir müşteri deneyimi yaşatma ve değişen pazar koşullarına işinizi hızla adapte etme konusunda rol model oldunuz." ifadelerini kullandı.

Ödüllere adını veren ve Japonca "Birinci" anlamına gelen "Ichiban", Toyota'nın müşteri memnuniyeti sloganı olan ve "Önce Müşteri" anlamına gelen Japonca "Okyakusama Ichiban" cümlesinden alındı.

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