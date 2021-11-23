Mersin Uluslararası Limanı'nda, 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen bir gemideki muz yüklü konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen ve yasal yükü muz olarak belirtilen konteynerde kokain bulunduğu bilgisine ulaştı.
Narkotik dedektör köpeği "Mila"nın desteğiyle yapılan aramada, konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 pakette 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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