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Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

16.01.2024 07:36 | Son Güncelleme:
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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişte silahlı olarak faaliyet yürüttüğü saptanan 10 şüphelinin, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu kişilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen zanlıların adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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