Mersin'de 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü sürprizi

MERSİN (AA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum gününü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarhan, eşi Sembol Tarhan'la 109 yaşına giren Çığ'ı ziyaret etti.

Tarhan, Çığ'a geçmiş dönemde birlikte çektirdikleri fotoğrafları, eşi Sembol Tarhan da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Çığ, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Tarhan ve Çığ, daha sonra sohbet etti.

