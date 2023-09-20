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Mersin'de 4 gündür kayıp 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

20.09.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Şanlıurfa'da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde yaşayan S.T, 16 Eylül'de polis ekiplerine kızı İ.T'den haber alamadığını ve Şanlıurfa'da olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.T'nin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen polis, İ.T'yi buldu. Çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin'e getirilerek ailesine teslim edileceği belirtildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 16 Eylül'de Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi S.T, 12 yaşındaki kızı İ.T'nin yatağında olmadığını fark etmişti. Kızının kaybolduğunu düşünen S.T, polise başvurmuştu.

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