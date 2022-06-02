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Mersin'de 5 tabanca ile 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

02.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 5 tabanca ile 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın koltuk döşemelerine gizlenmiş 5 tabanca ile 290 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin aracı, D-400 kara yolundaki kontrol noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada 290 kilo bandrolsüz tütün bulan ekipler, koltuk döşemelerindeki detaylı incelemede de 5 tabanca ele geçirdi.

Polis, araçtaki Y.Ç, S.T. ve F.K'yi gözaltına aldı. Zanlılardan 2'sinin hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, S.T. ve F.K'ye adli kontrol şartı getirilmek üzere serbest bırakıldı.

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