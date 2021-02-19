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Mersin'de anne ve oğluna silahlı saldırı iddiasının 4 zanlısı yeniden gözaltına alındı

19.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Zanlılardan ikisi tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 zanlı yeniden gözaltına alındı.

Yanında 2 yaşındaki oğlu da olan T.T'ye (37) 12 Şubat'ta silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S'nin (33), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına müşteki avukatı tarafından itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren savcılık, zanlıların yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

Polisin operasyonuyla yakalanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan, kadının kayınbiraderleri olduğu öğrenilen T.T. ve H.İ. tutuklandı, kayınbabası E.T. ve kayınbiraderi H.T'ye de ev hapsi cezası verildi.

T.T'nin, 12 Şubat'ta 2 yaşındaki oğlu T.M.T ile Toroslar ilçesindeki yayla evlerine giderken otomobilinin önünün akrabalarının olduğu araçla kesildiği ve anne ile çocuğuna silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 4 zanlı yakalanmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayda T.T. ve oğlu yara almamıştı.

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