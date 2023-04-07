Mersin'de araç satış ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan M.D, sosyal medyada gördüğü satılık araç ilanıyla ilgili tanıştığı kişinin banka hesabına 500 bin lira gönderdi.

Aracın devrinin kendisine verilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.D, polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ve hesaba bloke konulmasını sağlayan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı A.A'nın Mersin'de olduğunu belirledi. Polis, şüpheli ile yanındaki Y.A'yı parayı çekmek için gittikleri bankada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve Y.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

