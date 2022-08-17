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Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı

17.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı.

Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Mersin Tarsus kavga silah av tüfeği

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