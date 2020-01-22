Mersin'de bir çocuk evlerinde çıkan yangında kuşlarını kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, evlerinde çıkan yangında muhabbet kuşlarını kurtardı.

Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde bir sitenin birinci katında bulunan Önder Göküş'e ait evde, ilk tespitlere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden Göküş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Göküş, bu sırada evde bulunan annesi, babası ve çocuklarını dışarı çıkardı.

Göküş'ün çocuklarından 10 yaşındaki Emin Batuhan Göküş ise evde beslediği "Şakir", "Maviş" ve "Süt" adını verdiği muhabbet kuşlarını da alarak dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen bir vatandaş, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- "Kuşlarımın yangından zarar görmesini istemedim"

Emin Batuhan Göküş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşlarını yangından kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kuşları çok sevdiğini dile getiren Göküş, "Kuşlarımın yangından zarar görmesini istemedim. Yangını fark edince kafeste bulunan muhabbet kuşlarımı da alarak evden çıktım. Dedem, annem ve babam da kardeşlerimi alarak evden çıktı. Kuşlarımın kurtulduğuna çok sevindim." diye konuştu.

Baba Önder Göküş ise yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığını, tek tesellisinin ailesinin zarar görmemesi olduğunu söyledi.

