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Mersin’de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

12.10.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin’de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA)- Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin üst katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, yangının evin balkonuna şüpheli tarafından yanıcı madde atılması sonucu çıktığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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