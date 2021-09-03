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Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

03.09.2021 03:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yaş sebze ve meyve satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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