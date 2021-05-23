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Mersin'de bir kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

23.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin öldüğü, gözaltına alınan 13 kişiden 8'inin tutuklandığı iki aile arasındaki kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede, 19 Mayıs'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan ve kesici alet darbeleri alan 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taraflar arasındaki arbede anının yer aldığı görüntülerde, bölgeye elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka biri kılıcı alarak Tömbül'e saldırıyor. Gencin de kendisini korumaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan, kan kaybından hayatını kaybettiği bildirilen Tömbül'ün, askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

- Olay

Silifke ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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