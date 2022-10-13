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Mersin'de çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi

13.10.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Akdeniz ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasındaki demir askılıktan düşen 22 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki demir askılığa çıkan Eren S, dengesini kaybederek düştü.

Boynunun üstüne düşen arkadaşının ağır yaralandığını gören çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Fabrikaya ulaşan sağlık ekipleri, Eren S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eren S'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eren S'nin, demir askılıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek boynunun üstüne düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

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