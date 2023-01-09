Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 32 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlılardan O.A, Y.Y, F.E, A.Y, D.Y, A.Y, S.P, M.D, A.D, L.D, A.D, M.D. ve R.D. tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 32 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına almıştı.