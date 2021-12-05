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Mersin'de çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

05.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silifke Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada tabancayla açılan ateş sonucu olayla ilgisi olmayan Mehmet K. vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kimliği tespit edilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

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