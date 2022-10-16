Mersin'de denizde hortum oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz