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Mersin'de denizde hortum oluştu

16.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denizde hortum oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mersin Hortum deniz

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