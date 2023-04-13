YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

Mersin'de depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

13.04.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terennüm İyilik Korosu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için sahne aldı.

Mersin'de depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

Depremzedeler için dayanışma konserleri kapsamında Türkiye turnesi başlatan koro, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Orkestra şefliğini Ahmet Baran'ın yaptığı dayanışma konserinde 40'ı solist, 110 kişi yer aldı. Konserde, Türk müziğinin seçkin parçaları seslendirildi.

Konserden elde edilen gelirin, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Ahmet Baran, burada yaptığı konuşmada, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için gayret ettiklerini ve bu süreçte 3 bin aileye ulaştıklarını söyledi.

Depremin ikinci gününden itibaren çalışma alanlarını yardım merkezine dönüştürdüklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Çok daha efektif bir çaba sarf ederek hem enstrümanlarını kaybeden kardeşlerimizin enstrümanlarını temin etmek hem de konteyner müzik okulu kurmak istiyoruz. Tüm katılan dostlarımızın isimlerini tuğlalarla yazmak istiyoruz. Kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. İnşallah turnenin sonunda bunları gerçekleştirmek kısmet olur."

Koronun turne kapsamında, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Antalya ve Adana'da düzenleyeceği konserler 21 Mayıs'ta sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de yol ve asfalt çalışmaları sürüyorMersin’de yol ve asfalt çalışmaları sürüyor
Manisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandıManisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybettiKayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
deprem Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:04
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Perşembe

Acil eczanesi
Toroslar
Deniz eczanesi
Yenisehir
Kemaloğlu eczanesi
Tarsus
Berna eczanesi
Tarsus
Birgül eczanesi
Bozyazi
Yamaç eczanesi
Akdeniz
Çamlibel eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.