Mersin'de "dev" mantar bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan bir kişi "dev" mantar buldu.
İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.
Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.
Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.
Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.
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