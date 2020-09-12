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Mersin'de dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 12.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Mersin'de dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve bu kişilerin iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

H.K. ve A.O.K, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine gelerek, kendisini istihbaratçı olarak tanıtan H.U'nun kendilerinden 100 dolar aldığını ve iş yerlerinden tişört çaldığını öne sürdü.

İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüpheli H.U'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının iş yerinden tişört çalması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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