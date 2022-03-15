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Mersin'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

15.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden kişinin darbedilmesi ve bıçaklanması güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, eğlence mekanında çıkan kavganın ardından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, eğlence mekanına giden A.T. ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında, kadın çalışanlar sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından ayrıldığı işletmeye gece saatlerinde yeniden giden A.T. ile grup arasında kavga çıktı. Menteşoğlu Caddesi'ne kaçan A.T, burada darbedilip bıçaklanarak öldürüldü.

Çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı F.G, A.T'yi darbettikleri belirlenen iş yeri çalışanları A.K. ile M.K. ve üzerinde tabanca bulunan M.H.K'nin da aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasınca, şüphelilerin havaya ateş ederek kovaladıkları A.T'nin caddede yere düşmesi, darbedilmesi ve bıçaklanması görüntülendi.

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cinayet polis Mersin

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