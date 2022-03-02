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Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

02.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'nda elektrik kesintisi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 500 metrelik elektrik teli ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki sorgusunda, Karaman'dan geldiklerini ve elektrik tellerini keserek çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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