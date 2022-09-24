Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında deneme amaçlı siren çalındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), "İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi" kapsamında, hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi, afetler ve acil durumlar için kurulumu tamamlanan erken uyarı sistemleri test edildi.

Test kapsamında kent merkezi ve ilçelere kurulan sistemler aracılığıyla sesli anonslar yapıldı, siren çalındı.

Çalışma öncesi vatandaşların endişeye kapılmaması için testin deneme amaçlı olduğuna dair bilgilendirici anonslar yapıldı.

Sistemin denemelerinin 5 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

