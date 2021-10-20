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Mersin'de geliştirilen verimi yüksek 6 muz çeşidi için tescil başvurusu yapıldı

20.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de geliştirilen verimi yüksek 6 muz çeşidi için tescil başvurusu yapıldı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de geliştirilen, verimi yüksek 6 yeni muz çeşidinin tescili için başvuruda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından muz üzerinde yapılan ıslah çalışmalarında gelişme kaydedildi.

Müdürlüğün açık alanında ve seralarındaki çalışmalarda uzmanlar tarafından 6 yeni muz çeşidi geliştirildi.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, yeni çeşitlerin, verimiyle üreticisini mutlu edeceğini belirterek, "Muz çeşitlerinin tescili için Bakanlığın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne başvuru yaptık. Tescil aşaması yaklaşık 2 yıl sürecek." dedi.

Yüksek boyutlu muz seralarının yanı sıra boyutu küçük seralarda da üretim yapılmasını hedeflediklerini aktaran Keleş, "Geliştirdiğimiz muzlardan biri, halk arasında 'bodur muz' olarak bilinen çeşitten geliştirildi. Muz üretimi için yüksek seralar gerekmektedir. Bodur muz ise tam tersine domates ve biber gibi sebzelerin yetiştirildiği engin seralarda yetiştirilebiliyor. Böylelikle yeni bir sera kurulumuna gerek duyulmuyor. Seralarında boşluk olan çiftçilerimiz buralara ekim yapabilecek." diye konuştu.

Keleş, muzun genelde sıcak iklimde yetiştirildiğini ifade ederek, soğuk havalara dayanıklı çeşit geliştirmek için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ziraat yüksek mühendisi Süleyman Yalçın da geliştirdikleri 6 muzdan 2'sinin açık alanda yetiştirildiğini belirterek, "Artık muz yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz, geliştirdiğimiz çeşitlerle açık alanda da verimi yüksek, kaliteli ve soğuğa toleranslı muz yetiştirebilecekler. Açıkta yetiştirilen muz çeşitlerinin aroması da farklı olacaktır." ifadesini kullandı.

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