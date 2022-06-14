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Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

14.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün Tarsus Devlet Hastanesi'nde çıkan kavgada temizlik personeli F.Y'yi (41) ve kavgayı ayırmaya çalışan A.T'yi (42) tabancayla yaralayan Z.D'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hastane bahçesinde kavga ettiği temizlik personeli F.Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan A.T'yi silahla yaralayan Z.D, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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