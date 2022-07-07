Mersin'de kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hal Mahallesi'nde 6 yaşındaki çocuğuyla yürüyen Z.K'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.Y. ve A.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla kapkaçta kullandıkları otomobilde yakalandı. Aramalarda, çalınan çanta da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasında, caddede çocuğuyla yürüyen Z.K'nin çantasının, bölgeye otomobille giden zanlılar tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması yansıdı.

