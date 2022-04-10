YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

10.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Tarsus Spor Salonunda kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Spor salonuna ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

İdeal Basketbol Akademisi teknik heyeti, oyuncuları ve sporcuların aileleri tarafından karşılanan ekiplere, pasta sürprizi yapıldı.

Polisler ve sporcular, üzerinde "Polis gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" yazılı notun bulunduğu pastayı birlikte kesti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Polis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyorPolis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyor
Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlamaAmasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:36
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.