Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.
Tarsus Spor Salonunda kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Spor salonuna ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.
İdeal Basketbol Akademisi teknik heyeti, oyuncuları ve sporcuların aileleri tarafından karşılanan ekiplere, pasta sürprizi yapıldı.
Polisler ve sporcular, üzerinde "Polis gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" yazılı notun bulunduğu pastayı birlikte kesti.
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