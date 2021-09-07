Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişinin 70 bin lirasını aldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, G.T, Ö.E. ve S.E. kendilerini polis olarak tanıtıp Uzunköprü'deki M.A'nın 70 bin lirasını aldı.

Şüphelilerden S.E, bu parayı arkadaşı Y.K'nin banka hesabına gönderip kendileri için çekmesini istedi.

Y.K, zanlılar G.T. ve Ö.E ile Yenişehir ilçesindeki bir bankada buluştuktan sonra durumdan şüphelenerek konuyu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine bildirdi.

Bankaya giden ekipler, G.T. ve Ö.E'yi gözaltına aldı, S.E. ise ayrı bir operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

